VIDEO: Sloveenlane arvas, et on Girol etapi võitnud, kuigi üks ring jäi veel sõita

Eilsel Itaalia velotuuri viiendal etapil viskas pisut enneaegselt käed võitja kombel taeva poole sloveenlane Luka Pibernik, kes ei pannud tähele, et Vincenzo Nibali kodulinnas Messinas tuleb läbida veel üks viiekilomeetrine ring.

Pibernik rebis end finišisirgel peagrupist lahti ja tähistas juba üht karjääri helgemat hetke, kuid ei märganud, et tegelikult kolistati sirge ääres kella, mis kuulutas alles viimase ringi algust.

Bahrain-Merida tiimi esisõitja Nibali selgitas, mis Pibernikus segadust tekitas: "Probleem oli selles, et ta raadio patarei oli tühi ja ta ei kuulnud, et me teda hüüame. Ta ei teadnud, et üks ring on veel sõita ja nii see palagan juhtus. Ta on veel noor. Selliseid asju juhtub."

Pibernik lõpetas etapi 148. kohal, kaotades võitjale Fernando Gaviriale (Quick-Step Floors) 20 sekundiga.