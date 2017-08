VIDEO | Sky meeskond tõi endaga Vueltale kaasa pilkupüüdva liikuva hotelli

Rekkasse kokkupakitud kahekorruselises klaasseintega elamus on kõik eluks vajalik: kööginurk, söögisaal, puhkeala ja tööruum, kirjutab Spordipartner.

"Meie spordiala nõuab tuhandete kilomeetrite läbimist võistlustel, regulaarset sõitmist velotuuri etappide vahel, igapäevast hotellivahetust ja pikki töötunde. Puhkus ja taastumine on sama tähtsad, kui treenimine," ütles hotelli kohta Sky juht Dave Brailsford.

And here's how the Team Sky Race Hub takes shape! ⏱ pic.twitter.com/ZZbSNv5NJf