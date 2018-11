VIDEO | Shanghai kriteeriumi võitis Peter Sagan

Tour de France´i korraldaja A.S.O. poolt ellu kutsutud võistlusel olid lõpukilomeetritel lisaks Saganile kõrges mängus sees tänavune Touri võitja Geraint Thomas (Team Sky) ja käesoleva aasta grupisõidu Euroopa meister Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Kolmiku edu lähima ohustaja ees oli finišis 23 sekundit.

Shanghai kriteeriumil pidi osalema ka Tanel Kangert, ent tervislikel põhjustel jäi tal šõuvõistlusele minemata. Astana ratturid esikümnesse ei pääsenud.

.@petosagan stamps his authority in #ShangaiCritérium 💪 after a great race 🇨🇳