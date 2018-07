VIDEO | Sentimeetrite mäng! Froome´i Tour de France oli kohe avaetapil lõppemas katastroofiga

105. korda toimuv Prantsusmaa velotuur pakkus kohe avaetapil palju dramaatikat. Mitmed favoriidid üldvõidule kaotasid väärtuslikke sekundeid, tiitlikaitsja Chris Froome (Team Sky) lõpukilomeetritel kukkus.

Briti külje mahapanekust on olemas haruldased kaadrid, grupi seest filmituna. Lotto-Soudali ratturi Jasper De Buyst´i ratta küljes olnud kaamera sattus sündmuste keskpunkti. Sealt on näha, et Froome´il oli meeletult õnne, et ta vastu teeäärset posti ei lennanud. Sentimeetrite mäng, ropp vedamine.

Kui Froome maandus teeveerele umbes 6km enne finišit, siis 11km enne lõppu toimunud suuremas kukkumises oli kaudselt osaline ka Tanel Kangert (Astana). Kukkumise vältimiseks oli Kangert sunnitud murule pöörama, kus ta normaalselt pidama sai ning seisma jäi. Aega läks muidugi kaduma. Kangert lõpetas samas grupis Froome´iga, võitjast 51 sekundit hiljem.

Froome´i kukkumine grupi seest filmituna: