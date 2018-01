VIDEO | Räim tegi Argentinas hooaja avastardi, võit Colombia sprindiässale

Suurest grupifinišist teenis hooaja esimese võidu 23-aastane Colombia sprinter Fernando Gaviria (QuickStep Floors), kes mullu valitses sprindifinišeid Giro d´Italial. Teine ja kolmas olid itaallased Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) ja Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe).

Velotuuri alustas 164 ratturit, viimasel hetkel jäi salmonelloosi mürgistusega kõrvale Vincenzo Nibali. Mitmepäevasõit kestab 28. jaanuarini.

