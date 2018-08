VIDEO | Räim jäi Taani velotuuri neljandal etapil esimesena poodiumilt välja

Grupisõidu valitsev Eesti Meister Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) teenis Taanis jätkuva mitmepäevasõidu PostNord Danmark Rundt (UCI kategooria 2.HC) kolmandal etapil 4. koha.

Etapivõitja selgus grupifinišis. Velotuuri neljanda etapi võitis belglane Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan ). Talle järgnesid kaks itaallast: Riccardo Minali (Astana) ja Andrea Guardini (Bardiani - CSF).

„Kahjuks olid kolm meest täna minust kiiremad. Võimalik, et natukene kergem käik oleks mind abistanud, kuid kahtlen, kas see oleks võidu taganud. Ühesõnaga, täna jäi asi puhtalt minu taha. Meeskonnakaaslastele pole midagi ette heita. Nende poolt väga eeskujulik töö! Homsel eraldistardil on eesmärk kergemalt võtta ja ajalimiidis lõpetada ning siis pühapäeval tuurile ilus punkt panna,“ võttis Räim etapi kokku.

Kokkuvõttes jätkab liidrina belglane Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan ).

Laupäeval sõidetakse 19,1 km pikkune eraldistardi etapp. Taani velotuur kestab pühapäevani.