VIDEO | Profiratturitel algas World Touri hooaeg, esimene võit Vivianile

Ivar Jurtšenko toimetaja RUS 1

Elia Viviani avas hooaja võitude arve Foto: Fotoreporter Sirotti Stefano, imago/Sirotti

Austraalias Adelaide'i ümbruses tehti algust Tour Down Under velotuuriga, mis on profijalgratturite kõrgeima sarja, World Touri hooaja avalöögiks.