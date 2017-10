VIDEO | Prantsusmaal tabati mehaanilist dopingut kasutanud rattur

Prantsusmaal Bordeaux lähistel peetud regionaalsel võidusõidul äratas kaasvõistlejates kahtlust ühe veteranratturi sõidustiil, mis tundus liialt jõuline ja võimas. Eriti mäkke minekul.

Ja ehkki kahtlusalune jättis kummi purunemise tõttu sõidu pooleli, hakkas info võimalikust mehaanilise dopingu juhtumist kiirelt liikuma ning politsei ja antidopingu inimeste ühise jõupingutuse tulemusena peeti mees kinni.

Ratas võeti kontrolli ja kahtlusalune tunnistas süü üles. Esialgsetel andmetel oli raami sisse peidetud 250-vatine Vivaxi mootor.

See on esimene mehaanilise dopingu juhtum Prantsusmaal, varasemalt on vahelejääjaid olnud Belgias ja Itaalias.

Premier contrôle d'un vélo équipé d'un moteur lors d'une course locale en France ! #cyclisme #twittcyclos pic.twitter.com/9U4ezQYhFp — Tout Le Sport (@TLSfrance3tv) October 1, 2017