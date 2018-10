VIDEO | Prantslane tegi Itaalia klassikutel duubli, mida polnud nähtud 15 aastat

Ta suutis esikoha võita nii Il Lombardial (241 km) kui sajandi vanusel Milano-Torino ühepäevasõidul (200 km). Viimati suutis sarnase duubli teha 2002. aastal Michele Bartoli.

"Monumentide" hulka liigitataval Il Lombardial raputas Pinot viimase konkurendi kandadelt umbes 14 km enne lõppu. Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) tõusul sammu pidada ei suutnud, kaotades finišis 32 sekundiga. Kolmanda pääses poodiumile BMC rattur Dylan Teuns.

Milano-Torino klassikul oli Pinot samuti vahega ees. Miguel Angel Lopez (Astana) kaotas 10 ja grupisõidu maailmameister Alejandro Valverde (Movistar) 28 sekundiga.

Eestlasi kummalgi sõidul stardis polnud.

Il Lombardia lühike videokokkuvõte:



