VIDEO | Pisara poetanud Tour de France´i võitja: viimati nutsin enda pulmas

📺 Today was a special day, so here is a second batch of onboard footage 👌 📺 Ce fut une journée particulière, voilà donc une deuxième ration d'Onboard 👌 #TDF2018 pic.twitter.com/8jRynRplPW — Le Tour de France (@LeTour) July 28, 2018

City Hall will be illuminated bright yellow tonight and tomorrow night to mark @GeraintThomas86 becoming the first Welshman to win the Tour de France @TeamSkyhttps://t.co/wlZ7LWqliC pic.twitter.com/ue2Qtsjfl1