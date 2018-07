VIDEO | Peter Sagan võttis Touril juba kolmanda etapivõidu

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) saavutas käimasoleval Tour de France`i velotuuril juba kolmanda võidu, kui oli kiireim ka tänasel 13. etapil.

Saganile järgnesid 169,5 km pikkusel tasase maa etapil finišiheitluses Alexander Kristoff (Team Emirates) ja Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Slovakk kindlustas ühtlasi oma edumaad rohelise särgi arvestuses.

Üldliidrina jätkab Team Sky rattur Geraint Thomas. Tema edu Chris Froome`i (Team Sky) ees on minut ja 39 sekundit, kolmas on Tom Dumoulin (Team Sunweb, +1.50).

Tanel Kangert (Astana) lõpetas täna peagrupis ja sai võitjaga sama aja. Kokkuvõttes on eestlane ühekohalise tõusu järel 17., jäädes liidrist maha 20.41.