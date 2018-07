VIDEO | Peter Sagan võitis Tour de France'i teise etapi, üldliider kukkus enne sõidu lõppu

Üldliidrina sõitnud Fernando Gaviria (Quick Step) kukkus grupis kõigest 1,8 kilomeetrit enne finišit.

Peter Sagan võttis põnevas finišis võidu itaallase Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) ja prantslase Arnaud Demare (Groupama-FDJ) ees.

Peter Sagan kerkis tänu võidule tuuri uueks üldliidriks.

"Ma olen väga õnnelik tänase üle," sõnas Sagan pärast võitu. "Ma tänan oma meeskonnakaaslasi, kes sõitsid pidevalt ees 30 kilomeetrit enne lõppu. Ma lootsin finišist midagi lihtsamat, aga see tuli väga raskelt."

Eestlased Tanel Kangert ja Rein Taaramäe lõpetasid sõidu peagrupis. Kangert sai 65. ja Taaramäe 90. koha. Kokkuvõttes on Kangert 90. (+1.07) ja Taaramäe 93. (+1.07) kohal.

