VIDEO | Paris-Nice velotuuril lahutas kahte paremat mõni millimeeter, mitmed soosikud kukkusid

Finišitõus oli peaaegu kaks kilomeetrit pikk ja lõpus oli sprinteritel jalg juba parajalt pehme.

Enne finišitõusule jõudmist toimus juhtgrupis aga suurem kukkumine, kus kannatajaks mitmed üldarvestuse soosikud - Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Jakob Fuglsang (Astana), Ilnur Zakarin (Katjuša-Alpecin) jt. Juba varasemalt kukkunud Tejay van Garderen (BMC Racing) jättis sõidu sootuks pooleli.

Eesti rattureid velotuuril tänavu kaasa ei tee. Mainekas mitmepäevasõit kestab 11. märtsini.

🏁 Côte de Meudon 🚴 1.9km ⛰️ 5.4 % Qui va l'emporter sur les pavés de l'Avenue du Château ? 🔥 Who's gonna win on the cobbled Avenue du Château ? 🔥 #ParisNice pic.twitter.com/Qtk93dN1Pe — Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2018

🔎Quel sprint ! A regarder de près (de très près)...

🔎What a sprint! Check this out...

Powered by @Tissot. #ParisNice pic.twitter.com/vJ86zsdYeN— Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2018