VIDEO | Omaani velotuuril tõusis liidriks Rio olümpiakuld, Kangert võistlejaterivi keskel

Omaani velotuuri 176 km pikkuse 3. etapi võitis Rio de Janerio olümpiakuld grupisõidus Greg van Avermaet (BMC Racing).

Viimase tõusu keskel kiirendanud belglane edestas kolme sekundiga Rui Costat (UAE Emirates) ja Aleksei Lutsenkot (Astana). Tagasitulekuvõistlust tegev Tanel Kangert sai etapil 67. koha, kaotusega 1.35.

Kokkuvõttes on van Avermaeti edu Lutsenko ees 11 sekundit, Kangert on üldarvestuses 45. positsioonil (+2.29). Velotuuri jätkab 125 meest.

Etapi lõpplahendus: