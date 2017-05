VIDEO: Nibali abimees pidi konkurendi tõukamise eest Itaalia velotuurilt lahkuma

Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) saatis Giro d'Italialt koju Bahrain-Merida meeskonna hispaanlase Javier Moreno, kes tuuri neljandal etapil Sky tiimi konkurenti Diego Rosat tõukas.

Intsident juhtus peagrupi keskel enne Etna mäe jalamile jõudmist. Rosa sõitis tõukamise tagajärjel teelt välja ja oli sunnitud ratast vahetama.

"See oli rumal tegu. Kõik nägid telerist, mis juhtus. Kui üks mees tõukab teise teelt välja publikusse, on see ohtlik," rääkis etapil 78. koha saanud ja võitjale 13 minutit kaotanud Rosa reporteritele.

72-ndana finišisse jõudnud Moreno jalutas teda oodanud ajakirjanikest tuimalt mööda. UCI karistas Morenot 200 Šveitsi frangi (182 euro) suuruse rahatrahviga ning tuurilt eemaldamisega. Ta oli Itaalias üks Vincenzo Nibali peamistest abimeestest.