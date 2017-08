VIDEO: Mihkel Räim sekkus Utah velotuuri avaetapil esikoha heitlusse

Tase on vägagi arvestatav, joonel on üks Pro Touri meeskond (BMC Racing) ja mitmed Pro-Kontinentaal tiimid. Alustuseks sõideti kohe pikim etapp (211 km), stardi ja finišiga Loganis. Päev kulmineerus suure grupifinišiga, viimased jooksikud saadi kätte päris lõpu eel.

Israel Cycling Academy meeskond vedas finišiks lahti Mihkel Räime, spurtima pääses eestlane umbes 10.-12. positsioonilt. Kiirust jagus, aga alustuse positsioon oli vähe nigel. Räim jõudis tõusta neljandaks. Võitis ameeriklane Tyler Magner.

Velotuur lõpeb pühapäeval.

Made some wrong decisions in the final, 4th place but we are aiming bigger! Hats off for @yallaACADEMY boys, you were great!👊🏻 pic.twitter.com/f33Qt8lPMH