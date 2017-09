VIDEO | Mihkel Räim Itaalia ühepäevasõidul esikümnes

194 km pikkuse võidukihutamise võitis World Touri meeskonna Bahrein-Merida rattur Sonny Colbrelli. Teine oli Räime tiimikaaslane Guillaume Boivin ja kolmas UAE Team Emirates sõitja Sacha Modolo, kes aastatel 2012 ja 2013 saavutas samas esikoha.

Sõit lõppes grupifinišiga, võitjaga sama aja said 31 ratturit.

Beautiful! #CoppaBernocchi @guillaumeboivin 2nd today & @mihkelraim 8th amongst some class riders. I made nice squealing noises at the back. pic.twitter.com/qWmP5nrZQe