Vöötrada oli olemas ja mis seal muud, ega vasakule ja paremale pea ilmtingimata kiikama. Õnneks oli Sagan rattaseljas valvel, sest eraldistardiga sõidus tema end punasesse ajama ei pidanud. Pole tema spetsialiteet ning seetõttu säilis valvsus. Vabalt võinuks juhtuda, et kõrget kohta üritanud mees tulnuks sel teelõigul pea maas ja põrutanuks hooletule teeületajale täiskiirusel otsa.

Sagan sai eraldistardis 113. koha, aga peamine, et jõudis tervelt finišisse. Küll oli ta velotuuri parim sprinterite punktiarvestuses.

Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 14, 2017