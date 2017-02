Astana rattatiimis pedaaliv ukrainlane Andrei Grivko eemaldati Dubai velotuurilt, kuna ta lõi kolmandal etapil näkku liider Marcel Kittelit.

Intsident juhtus 200-kilomeetrise etapi alguses. "Kui me ehitusobjektilt möödusime, lendas liiva ning kui külgtuul puhuma hakkas, võitlesime me koha pärast, mis on alati stressirohke, ning Andrei Grivko lõi mind," ütles Kittel Quick Step Floors tiimi kodulehel.

"Ma saan aru, et külgtuulega sõitmine on alati pingeline, kuid see ei anna talle õigust niimoodi käituda. Ta oleks võinud mu silmale viga teha. See on tõeliselt häbiväärne. Lõpus ei olnud mu mõtted enam sada protsenti sprindi juures, kuid ma olen õnnelik, et tõsiselt vigastada ei saanud ja liidrikoha säilitasin."

Astana meeskond edastas kodulehe kaudu Kittelile vabandused, kuid sakslane ei võtnud neid vastu. "Ma ei võta selle eest vabandust vastu. Sellel polnud rattasõiduga mingit pistmist. Grivko tegu on häbiks kogu meie ilusale spordile," sõnas Kittel Twitteris.

Kittel juhib Dubai velotuuri kaheksa sekundiga hollandlase Dylan Groenewegeni (Team Lotto NL-Jumbo) ees. Tuur lõpeb laupäeval.