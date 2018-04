VIDEO | Laas sai Tai velotuuril selga sprinterite punktisärgi

207 km pikkusel avaetapil kuurortlinnast Pattayast Chanthaburi võitis Laas kolmest vahefinišist kaks ja sai enda selga sprinterite punktisärgi. Lõpujoonel oli Laas seitsmes, võitis 28-aastane hollandlane Raymond Kreder (Team Ukyo).

Velotuur kestab 6. aprillini.

Vaata etapi lühikest kokkuvõtet:



Strong start to the Tour of Thailand for our men’s @UCI_cycling team! @Laaasu won 2 of the 3 intermediate sprints & took the lead in the sprint classification. Overall a very fast day, with the riders averaging ~48kph for 207km!#cycling#Thailand@tour_2018— Team Illuminate (@Illuminatebike) April 1, 2018