VIDEO | Laas paugutas jälle! Kolmas etapivõit järjest

Velotuuri viimasel 6. etapil oli pikkust 110 km ja võit mängiti jällegi välja suurest grupifinišist. Kolmandat päeva järjest oli kiireima jalaga just Laas, kes edestas selge vahega jaapanlast Takuma Akitat (Shimano Racing) ja hollandlast Raymond Krederit (Team Ukyo).

Mitmepäevasõidu üldarvestuses eestlane paremate hulka ei mahtunud, üldvõidu teenis austraallane Benjamin DyBall.

3 in a row!! Huge congrats to @Laaasu & our men’s @UCI_cycling team - what a week!!!#cycling#Thailand@tour_2018 https://t.co/OWPDlcJET7