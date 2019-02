VIDEO | Laas ja Räim tegid Colombia velotuuril suurepärase sõidu

Kahe eestlase vahele mahtus Colombia rattur Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Hodeg tõusis tänase võiduga ka tuuri üldliidriks.

„Sõit oli raskem, kui ma arvasin ja terve päev oli minu jaoks üks suur kannatamine. Lõpus tegid tiimi mehed head tööd ja tõid mind kenasti õigesse kohta, viimased 2 km jäi mul endal üle ainult positsioon säilitada ja lõpus endast maksimum anda. Võib öelda, et see ka õnnestus ja eesmärk lõpetada tuuri etapil esikolmikus on täidetud, nüüd jääb üle veel võitu püüda,“ kommenteeris Martin Laas oma tulemust.

Homme on kavas 167,6 kilomeetri pikkune etapp. Velotuur lõpeb pühapäeval.