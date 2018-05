VIDEO | Kumu toob ekraanile erakordse spordifilmi

Sel kolmapäeval Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas linastuv „Ajasõit” tekitab vaatajas närvekõditava, isegi hirmutava tunde, nagu istuks ta ise ratta seljas ja osaleks 300 kilomeetri pikkusel ränkraskel Milano – San-Remo võidusõidul.

Finlay Pretselli film jälgib ühe kõigi aegade tuntuma Briti jalgratturi David Millari viimast hooaega rattasadulas, kui ta üritab meeleheitlikult pääseda oma 13. Tour de France´ile, et seal oma pikale karjäärile punkt panna.

Pärast dopinguga patustamist suurde sporti naasnud 37-aastase mehe pingutuste vahendusel avaneb jalgrattaspordi võlu ja valu, peamiselt küll valu. Millar lükkab ümber ettekujutuse, et ratas annab sportlasele vabaduse ja ta justkui lendab sadulas. Ta ütleb, et see on jama, mäed klaustrofoobilised ja võidusõit ise armutu elajas. Treenitakse selleks, et suuta veel rohkem kannatada.

Ometi sunnib mingi vastupandamatu jõud Millarit üha uuesti ja uuesti sadulasse hüppama, kuigi seda, mille üle rõõmustada, jääb üha vähemaks.