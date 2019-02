VIDEO | Kõva sõit! Mihkel Räim maailmanimede keskel Colombia velotuuri etapil teine

Ta edestas järgnevaid kolme sekundiga. Grupifiniši kiireim oli Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), kes omakorda edestas võitja tiimikaaslast Julian Alaphilippe'i.

Etapp peeti 24 km pikkusel ringil, trassile jäi üks neljanda kategooria tõus. Sprinterid olid suutelised selle üle elama. Räimel kõige lihtsam päev polnud, ta oli tehnilise rikke tõttu sunnitud etapi käigus ka ratast vahetama.

Kõrgetasemelisel Colombia tuuril pääses poodiumile juba teine Eesti rattamees. Mitmepäevasõidu teisel etapil jäi esimesena võidust ilma Martin Laas (Team Illuminate).

Velotuur kestab pühapäevani. Tänane etapivõitja Jungels sai enda selga ka liidrisärgi.

A bike change has forced our @mihkelraim to work some extra time to get back to the bunch with much support from the friendly crowds. #TourColombia2019 pic.twitter.com/tMaf2NaJZG