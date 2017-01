VIDEO: Koomiline rattavõistlus! Kas on veel keegi, kes söendab öelda, et rattasõit on igav?

Rattaga porimülkas Foto: OLI SCARFF, AFP/Scanpix Ameerika Ühendriikide cyclo-crossi meistrivõistlustel meenutas rattasõit kohati kelgutamise jõuproovi. Rada oli sedavõrd porine, et üsna viimastena võistlustrassile pääsenud seeniorklassi sõitjad said mudas kõige ehedamal moel vastlaliugu harjutada. Vaatepilt oli päris koomiline. Loodetavasti jäid kõik "kelgutajad" terveks. 50-59 boys slide all the same, albeit a bit slower. #cxnats @HartfordCX17 pic.twitter.com/4vAyzqVwmS— Hunter Pronovost (@hunterpronovost) January 3, 2017 Share Tweet