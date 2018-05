VIDEO | Kaks eestlast Jaapani velotuuril korraga poodiumil

"Mõeldud, tehtud! Võitsin tänase etapi ning Laasu vuhises üle lõpujoone 3. positsioonil.

Võrreldes eelmiste päevadega oli hulka jahedam ilm, ainult 13 kraadi ja vihm. Värisesin ikka korralikult, õnneks ei olnud mina ainus. Etapi jooksul vahetasin kolm korda kilekat. Õnneks ise ei pidanud kordagi auto juurde minema, vaid selle eest hoolitsesid meeskonnakaaslased. Samuti oli veidi siledam etapp kui muidu, siiski üks lühike järsk tõusunukk oli sees, umbes 5km enne finišit. Päev kulges enamasti rahumeelselt. Jooksikud sõitsid eest ära ning Bahrein-Merida hoidis hoogu, kuigi vahe lasti päris suureks ja tundus, et neid väga ei huvitagi, kas saadakse esimesed kätte võit mitte. Panime enda meeskonnast ühe mehe tööle, sama tegi Laas ning seejärel liitusid veel mõned meeskonnad."

"Viimane ring läksin tõusu esimese kümne mehe hulgas. Toimusid mõned rünnakud, millele ma reageerima ei hakanud, vaid analüüsisin olukorda. Veidi paanikat hakkas tekitama kui väleda jalaga Canola ründas ning sai vahe sisse. Õnneks tõmmati see peagi kokku. Enne lõppu oli mul üks tiimikaaslane abis, kelleta oleks keeruline olnud. Viimasesse kurvi läksime esimese kuue hulgas ning umbes 700m enne lõppu võtsime juhtimise üle. Istusin meeskonnakaaslase taga ning juhendasin teda. Samal ajal kogu aeg üle õla vaadates, et mingi teise tiimi rong tagant hooga ei tuleks. Kui spurt algas jäin korra kinni ning seejärel jälitasin Laasut ning tulin õigel ajal tagant välja. Väga positiivne päev, kuigi polnuks midagi selle vastu kui Laas oleks võidu endale saanud. Ehk see veel juhtub. Sain selga ka parima noorratturi särgi ja tõusin kokkuvõttes kolmandaks, aga need kaovad varem või hiljem, sest üsna pea on kaks rasket etappi tulemas."