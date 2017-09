VIDEO | Jalgratta MM algas ühe tiimi domineerimisega

Meeskonnasõidu vaheaegades andsid algselt tooni Team Sky ja BMC Racing, aga Sunweb sõitis taktikaliselt kõige küpsemalt ning võttis kulla. Viimases vaheajapunktis 4,4 km enne lõppu juhtis veel BMC 4,3 sekundiga Sunwebi ees, ent finišis oli jõudude vahekord vastupidine. Võitjameeskonna aeg 47.50, keskmine kiirus 53,3 km/h. Sunweb edestas BMC-d 8,3 sekundiga. Maailmameistrivõistluste kulla said kaela Tom Dumoulin, Lennard Kämna, Wilco Kelderman, Sören Kragh Andersen, Michael Matthews ja Sam Oomen.

Pronks kuulus Sky meeskonnale, kaotust võitjatele 22,3 sekundit. Järgnesid QuickStep Floors (+0.35), Orica-Scott (+1.03) ja Movistar (+1.19). Katjuša-Alpecin oli üheksas (+1.45) ja Astana 11nes (+2.15).

Naiskonnasõidus edestas Team Sunweb hõbedale tulnud Boels Dolmans Cycling Teami 12,4 sekundiga. Võiduaeg meeskonnasõiduga identsel rajal 55.41 ehk keskmine kiirus 45,7 km/h. Kullanaiskonna koosseis Coryn Rivera, Leah Kirchmann, Ellen Van Dijk, Lucinda Brand, Floortje Mackaij ja Sabrina Stultiens.

Pronksi teeninud Cervelo-Bigla naiskonda kuulus soomlanna Lotta Pauliina Lepistö.

