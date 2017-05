VIDEO ja FOTOD: Tartu GP võitis uhke soolosõidu teinud Gert Jõeäär

Eestimaa Velotuuri teisel ja ühtlasi viimasel etapil ehk Tartu GP-l (172,8 km) triumfeeris Eesti koondise värvides sõitnud Gert Jõeäär. Üldvõidu võttis aga eilsel Tallinn-Tartu GP-l (211,2 km) võidutsenud Karl Patrick Lauk.

Tänavu amatöörina kodustel võistlustel end proovile panev Jõeäär tegi otsustava äramineku umbes 15 km enne finišit. Kohati teiste ees üle 20-sekundilist edu omanud Jõeäär edestas lõpuks peagrupis teravaimat jalga näidanud lätlast Emils Liepinsit (Rietumu Banka-Riga) ja kolmandana lõpetanud tuuri üldvõitjat Lauki viie sekundiga.

„Kui ma rünnaku ette võtsin, siis lootsin, et üks või kaks meest tulevad minuga kaasa, kuna siis olnuks veidi kergem seda 15 km sõita. Tavaliselt üksinda ei õnnestu lõpuni ees püsida, aga kui nägin, et juba korralik vahe on sees, siis mõtlesin, et enam ei ole mõtet tagasi vaadata,“ rääkis Jõeäär. „Tänane on karjääri üks ilusamaid päevi. Just võitude nimel tasub tööd teha!“ lisas ta.

Karjääri suurima võidu saavutanud Lauk rääkis pärast finišit, et liidrisärgis Tartu GP-l ringe läbida oli keeruline pigem mentaalselt. „Füüsiliselt tundsin end täna päris hästi, aga minu jaoks oli tänane päev eelkõige vaimselt raske. Seda põhjusel, et kuigi mul eelmisest aastast oli liidrirolli kogemus ühelt velotuurilt olemas, siis kindlasti mitte nii suure kategooriaga võidusõidult,“ sõnas Tour of Estonia üldvõitja võistlusjärgselt.

Eesti koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu oli mõistagi kõigest 20-aastase võidumehe sooritusega rahul. „Patu (Karl Patricku hüüdnimi – toim.) tõestas kindlasti oma võimet liidrirolli kanda. Mitte, et ma tema võimetes väga kahelnud oleks, aga nagu ta isegi ütles, siis psühholoogiliselt oli tal täna raske ja kutid pidid teda seal pundis natuke rahustama,“ ütles ta.

Estonian Cycling Weekend lõppeb homme, kui toimub 36. Tartu Rattaralli, kuhu on starti oodata üle 3500 ratturi. Teiste hulgas on stardis nii Jõeäär, Lauk kui ka Eestimaa Velotuuri üldkokkuvõttes viiendana lõpetanud Mihkel Räim.

Delfi TV on kaameratega kohal ka homme toimuval Tartu Rattarallil.

