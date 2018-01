VIDEO | Hallipäine ja õllekõhuga vanamees näitas Astana ratturitele mägedes koha kätte

Tõusu võttes oli profiratturitel tükk tegemist, et hallipäise treenija tempot hoida, kirjutab Spordipartner.ee.

Mõne aja pärast pausi tehes tuli aga tõde päevavalgele - lõbusa vahepala tekitajaks oli Astana mänedžer Aleksandr Vinokurov ise. Tuleb aga märkida, et Vinokurov pole papist poiss - tegemist on ikkagi Londoni olümpiavõitjaga grupisõidus.

Astana Pro Team general manager Alexandr Vinokurov decided to prank the riders: in the guise of an old man he joined the riders at the training and showed his class, passing everyone on the climb 👴 #AstanaProTeam pic.twitter.com/DYB8Ykuedc