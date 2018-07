VIDEO | Grönewegen võitis teise etapi järjest, Greipel ja Gaviria said karistada

See oli Grönewegeni teine järjestikune võit, ta edestas lõpujoonel Andre Greipelit (Lotto Soudal) ja Fernando Gaviriat (Quick-Step Floors). Liiga vara finišispurti alustanud Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) oli algselt neljas. Kuna aga komissaarid otsustasid positsioonivõitlusega liiale läinud Greipelit ja Gaviriat karistada (tõsteti protokollis peagrupi kaheks viimaseks - toim.), tõusis Sagan teiseks ning John Degenkolb (Trek-Segafredo) kolmandaks.

nothing more to say about that decision of the jury-when you do your sprint you keep a line-I have no eyes in my back and I don’t let myself get pushed out of the way from nobody-hard to accept to get already robbed for the stage win and now the commissaries even take away 2nd???