VIDEO: Girol taaskord võit jooksikule, Kangert favoriitide grupis

Giro d`Italia 6. etapi pikkusega 217 km võitis BMC meeskonna rattur Silvan Dillier. Kahe mehe lõpuduellis edestas ta Jasper Stuyveni (Trek-Segafredo).

Üldarvestuse favoriidid finišeerisid võitjast 39 sekundit hiljem. Gruppi mahtus 25 meest, nende hulgas ka Tanel Kangert (Astana), kes sai etapil 21. koha. Paar viimast kilomeetrit olid mäkke ja seal tekkisid vahed.

"Meil oli ka alguses plaan keegi jooksikute hulka sokutada, aga ei läinud õnneks," sõnas Kangert pärast finišit. "Oli arvata, et jooksikutel on täna hea võimalus lõpuni ette jääda ja nii juhtuski. Tiimi seisukohalt vaadates ebaõnnestusime. Enda enesetunne kõige vingem pole, aga ootan huviga mägedesse minekut. Esialgu tuleb sõita kokkuvõtte peale, sarnane ülesanne on ka Dario Cataldol," lisas Kangert.

Liidrina jätkab Luksemburgi rattur Bob Jungels (Quick-Step Floors), edestades kuue sekundiga Geraint Thomas`t (Sky). Kangert jätkab 18. kohal (+0.54).