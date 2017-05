VIDEO: Girol kukkunud ja õlavarreluu murdnud Kangertit ootab pooleaastane võistluspaus

Eesti rattaproff Tanel Kangert (Astana) kukkus Giro d'Italia tänase 15. etapi lõpuosas, murdis õlavarreluu ja oli sunnitud velotuuri katkestama. Eestlase koduklubi teatas hilisõhtul, et Kangert läheb homme operatsioonile ning teda ootab esialgse info kohaselt 6-7 kuu pikkune vigastuspaus.

Õnnetus juhtus umbes 10 km enne finišit, kui Kangert ei märganud üht eraldussaart ja sõitis liiklusmärgile otsa, lennates ülepeakaela asfaldile. Katkestamise eel hoidis eestlane üldarvestuses kõrget seitsmendat kohta.

Astana meeskond kinnitas koheselt, et Kangert murdis õnnetuses vasaku käe õlavarreluu ja katkestab tuuri.

Hilisõhtuses pressiteates täpsustas Astana, et röntgeniuuring näitas, et Kangertil on vasaku küünarliigese piirkonnas õlavarreluu murd ja lisaks avastati murd ka parema õla juures. Kangert läheb homme kell 11 Brescia haiglas operatsioonile. Taastumiseks kulub tal esialgsetel andmetel 6-7 kuud.

Tänase etapi võitis grupifinišis Bob Jungels (QuickStep Floors) Nairo Quintana (Movistar) ees. Kokkuvõttes on liider endiselt Tom Dumoulin (Sunweb), kes edestab Quintanat 2.41-ga.

