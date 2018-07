VIDEO | Geraint Thomas võitis esmakordselt Tour de France'i

Täna sõideti tuuri viimane, 116 kilomeetri pikkune etapp, mille võitis Norra rattur Alexander Kristoff (UAE – Team Emirates) ajaga 2.46,36. Talle järgnesid sakslane John Degenkolb (Trek-Segafredo) ja Prantsusmaa rattur Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Tuuri võitja Geraint Thomas oli võidu omale kindlustanud juba eile. Thomas lõpetas tänase sõidu peagrupis koos meeskonnakaaslase ja eelmise aasta võitja Chris Froome'iga ning sai kirja 67. koha.

Tanel Kangert (Astana Pro Team) oli finišis 71., kaotust võitjale tuli 24 sekundit.

Üldarvestuses edestas Thomas minuti ja 51 sekundiga Tom Dumoulinit (Team Sunweb) ja Chris Froome'i kahe minuti ja 54 sekundiga.

Tanel Kangert sai kokkuvõttes Tour de France'il 16. koha (+34.52).

Sprinterite rohelise särgi sai tänavu slovakk Peter Sagan. Mägede kuningas krooniti prantslane Julian Alaphilippe ja parimaks noorratturiks nimetati tema kaasmaalane Pierre-Roger Latour.

