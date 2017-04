VIDEO: Flandria klassiku võitis Gilbert, suursoosikud Sagan ja Van Avermaet korraga kukkusid

Ta võttis soolorünnaku ette 55 km enne finišit ja pidas lõpuni vastu. Gilbert´il oli ka kõvasti õnne, sest 17 kilomeetrit enne finišit kukkusid tema lähimad ohustajad Peter Sagan, Greg Van Avermaet ja Oliver Naesen. Vahe oli sel hetkel minuti ringis ja tagasi sõidetav. Munakivilõigul takerdus Sagani ratta juhtraua pidurilink reklaamplakati serva taha ning kolmik oli ühtäkki pikali. Kui Sagan ja Naesen lõhkusid ratta kapitaalselt, siis Van Avermaet (BMC Racing) pääses üsna kiirelt liikuma ning võitles välja teise koha.

Gilbert läbis 260 kilomeetrit ajaga 6:23.45. Van Avermaet, Niki Terpstra ja Dylan Van Baarle kaotasid 28 sekundiga. Viies oli Rein Taaramäe tiimikaaslane Katjuša-Alpecini meeskonnast Alexander Kristoff (+0.52).

#RVV This lies ahead of the riders: 260.8 km, 18 hills and 5 cobblestone sections. Finish in Oudenaarde around 17:00. pic.twitter.com/PFL5gqgjGu— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 2, 2017