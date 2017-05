VIDEO: Eile koju jõudnud Tanel Kangert: tulen tugevamana tagasi

"Aitäh kõigile! Olen endiselt Itaalias, aga täna jõuan koju ja alustan taastusraviga. Aitäh kõikide heade sõnade ja meeskonnale toetuse eest, aitäh ka kõikidele arstidele, kes on mind kõvasti aidanud. Tulen tagasi ja tulen tagasi tugevamana, te veel näete mind!" rääkis operatsioonil käinud Kangert, kellele arstid ennustavad taastumisajaks kuus-seitse kuud.

It's time to go back home for our Tanel! Have a safe recovery, we will wait for you stronger than ever! pic.twitter.com/gKVOldyUyI— Astana Proteam (@AstanaTeam) May 26, 2017