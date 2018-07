VIDEO | Dumoulin võitis eraldistardi sõidu, Thomas kindlustas Tour de France'i võidu

Dumoulin võitis etapi ajaga 40 minutit ja 52 sekundit. Talle järgnesid Team Sky sõitjad Chris Froome (+0.01) ja Geraint Thomas (+0.14).

Tanel Kangert (Astana Pro Team) sai täna 50. koha, kaotades Dumoulinile 3.23.

Homme sõidetakse velotuuri viimane etapp, mille pikkuseks on 116 kilomeetrit. Thomas juhib üldarvestuses Dumoulini ees minuti ja 52 sekundiga. Tuuri võitmiseks peab Thomas homme lihtsalt üle finišijoone jõudma.

Kangert asub üldarvestuses 16. kohal, kaotust Thomasele 34.28.

Thomase võit tähendaks seda, et viimasest seitsmest tuurist on üldvõidu saanud kuuel korral Team Sky rattur.

