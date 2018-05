VIDEO | Chris Froome pani Itaalia velotuuril juba teist korda külje maha

Giro d'Italial juba enne Iisraelis toimunud avaetappi kukkunud Chris Froome lendas sadulast ka eilsel kaheksandal etapil.

Juhtgruppi kuulunud Froome libises ühes tõusuga kurvis ning kedagi teist endaga asfaldile kaasa ei tõmmanud. Britt istus uuesti sadulasse ning jõudis tänu abimeestele gruppi tagasi.

Froome sõidab Girol hoolimata sellest, et UCI antidopingu tribunalil on pooleli tema eelmise aasta Vuelta positiivse dopinguprooovi uurimine. Ametnikud on lubanud, et briti salbutamooli juhtum saab lahenduse enne Tour de France'i.