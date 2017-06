VIDEO: Äge uuendus! Maailma tippratturid teevad ilma purjetamise America´s Cupi sõitudel

Uus-Meremaa America´s Cupi meeskond "Emirates Team" on oma ülikiirel katamaraanil tavaliste soodimeeste asemel tööle rakendanud tippjalgratturid.

Soodimeeste ülesanne on vintside abil tõsta ja trimmis hoida purjesid. Aga, miks rakendada käte jõudu, kui jalgade jõud on suurem? Mõeldud, tehtud. Katamaraani mõlemale tiivale meisterdasid uusmeremaalased neli rattavintsi, et mehed saaks vaheldumisi kuuma anda mõlemal pool.

Näiteks üks ratturitest kes Bermudas peetud America´s Cupi kvalifikatsioonis prantslaste "Groupama Team´ile" tuule alla tegi, oli 2012. aasta Londoni olümpia trekisõidu pronks Simon van Velthooven.

Uusmeremaalaste uuendus on toonud edu. "Emirates Team" suutis esimese jahina läbida terve sõidu tiibadel ehk hõljuda vee kohal, mis on märk suurepärasest kiirusest.

Märgilise võistlussõidu videokokkuvõtte: