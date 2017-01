Pekingi olümpial maantee grupisõidus pronksi võitnud ning maailmameistrivõistlustel kahel korral hõbemedali pälvinud Venemaa jalgrattur Aleksandr Kolobnev tegi profispordiga lõpparve.

Eelmisel aastal Gazprom-RusVelo ridadesse kuulunud Kolobnevil jäi selja taha huvitav sportlastee, kirjutab Spordipartner.ee. Alates 2002. aastast väldanud profikarjääri jooksul võitis ta ainult neli sõitu, kuid oli sellevõrra edukam tiitlivõistlustel.

„Kui soovid, et sul oleks finišisirgel lisakiirust, tuleb pika aja vältel väga kõvasti trenni teha ja olla eesmärgile keskendunud. Seda on lihtne teha karjääri alguses, aga pärast 16 aastat professionaalses rattaspordis motivatsioon raugeb ning praegu on see aeg kätte jõudnud,“ selgitas 35-aastane Kolobnev, mis ta tippspordist loobus.