Värske UCI president tuleb vastu profitiimide tahtele ja maanteesõidu MM-ilt kaob kaks medaliala

Neljaks aastaks Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) presidendiks valitud prantslane David Lappartient asub koheselt reformima maanteesõidu maailmameistrivõistluste programmi.

Lappartient väljendas valmisolekut vastu tulla profitiimide tahtele ning alates 2020. aastast kaotada MM-i kavast nii mees- kui naiskonnasõit. "Tuleva aasta MM-il Innsbruckis ning 2019. aasta tiitlivõistlustel Yorkshires on need sõidud kindlasti kavas, aga seejärel võetakse programmist välja," sõnas värske UCI president Prantsusmaa veebilehele DirectVelo.

Profitiimide meeskonnasõidus ja naiskonnasõidus jagati MM-i medaleid esmakordselt 2012. aastal. Algse ideena pidid MM-il kaasa tegema kõik kõrgema kategooria klubid ning valikuliselt madalama taseme meeskonnad (naiskondadel ongi vaid üks tase). Seni kuni maailmameistrivõistlused toimusid Euroopas olid kõik enam-vähem rahul, aga teistele mandritele võistlema minek tähendas liialt suuri väljaminekuid. Nurisesid isegi need, kelle tiimid võitsid medaleid.

Mullu Doha MM-i eel oli õhus isegi boikott, kuna tiimid soovisid UCI-lt maailmameistrivõistlustel osalemise eest rahalist kompensatsiooni. Lõpuks tehti osalemine vabatahtlikuks ja startijaid oli üsna vähe, vaid 17 meeskonda ja 8 naiskonda. Ka tänavu Bergenis polnud olukord parem, taas 17 meeskonda ja 9 naiskonda. Sealjuures meeste hulgas neli väiksemat Norra profitiimi.

Vaadates olukorrale adekvaatselt otsa, tundub, et planeeritavad muudatused on igati õigustatud.

Käesoleva MM-i käigus avalikustati ka tuleva aasta maailmameistrivõistluste trass. Esmaste hinnangute kohaselt ootavad Innsbruckis rattureid kõigi aegade raskeimad rajad. Meeste grupisõidu distants on 265 km ja tõusumeetreid 4670. Sõidetakse kahte erinevat ringi, neist lühemal (23,9 km) on tõus pikkusega 8 km (keskmine raskusprotsent 5,7) ja pikemal lõpuringil kaks tõusu (8 km ja 2,8 km), kusjuures lühema tõusu keskmine raskusprotsent on 11,5 ja maksimum 25!

Tuleva aasta maanteesõidu maailmameistrivõistlused toimuvad 22.-30. septembrini.