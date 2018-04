Valverde võitis Hispaania ühepäevasõidu, Taaramäe esisaja lõpus

Hispaanias peetud ühepäevasõidu GP Miguel Induraini võitis Alejandro Valverde.

Movistari rattur, kes võttis otsustava rünnaku ette viimasel tõusul, edestas 20 sekundiga Carlos Veronat (Mitchelton Scott) ja rohkem kui minutiga Nicholas Schultzi (Caja Rural - Seguros Rga), vahedab Marathon100.com.

Tegemist on sõiduga, kus hispaanlased on väga motiveeritud - viimasest kümnest esikohast on kaheksa koju jäetud. Valverdele oli see teiseks GP Miguel Induraini võiduks, ta oli kiireim ka 2014. aastal. Nüüd avaldas Valverde ka põhjuse, miks ta eelistas seda võidusõitu homme sõidetavale Flandria tuurile.

"Pühendan võidu (tiimi endisele mänedžerile) José Miguel Echávarrile. Tegemist on ilusa võidusõiduga, kuid nüüd tahtsin sõita tema mälestuseks," põhjendas Valverde. "Terve päev puhus tugev tuul ja sõit oli kiire. Meeskond tegi suurepärast tööd ja kontrollis kogu aeg tempot. Viimasel ringil ründasid mitmed meeskonnad. Mitchelton Scotti ja Katjuša-Alpecini oli kõige raskem kontrollida. Kuid mängisime kõik hästi välja, jättes lõpus ette ainult minu ja Carlos Verona. Olen võidu üle õnnelik. Tänan arste, kes aitasid mul vigastussest taastuda, perekonda toetuse eest ja fänne, kes mulle alates juulikuust kaasa elasid."

Hiljuti Sierra Nevada mäestikulaagri lõpetanud Rein Taaramäe (Direct Energie) pidi leppima 54. kohaga. Ta kaotas Valverdele 9.58. Direct Energie parimana oli Lilian Calmejane kaheksas (+1.43).