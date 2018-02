VALUS | Mihkel Räim kukkus, velotuuri jätkamine kahtluse all

Umbes poolteist kilomeetrit enne lõppu eestlane kukkus ja jäi tükiks ajaks valugrimassides asfaltile istuma. Finišisse jõudis Räim neli ja pool minutit võitjast hiljem.

Sotsiaalmeediasse pandud postituses andis Räim teada, et luud jäid küll terveks, aga pauk oli kõva ja velotuuri jätkamine on küsimärgi all.

Kolmanda etapi järjest võitis Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Martin Laas (Team Illuminate) sai võitjaga sama aja juures 118. koha.

Vaata etapi lõpukilomeetrite sündmusi (kukkumine video 4. minutil):



Went down pretty hard 2km to go with @Guillaumeboivin . Luckily no broken bones or fractures. We’ll see if we are able to continue tomorrow #ColombiaOroyPaz