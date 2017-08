Valitsev Euroopa meister liitus UAE Team Emiratesiga

Koos Rein Taaramäega Katjuša-Alpecinis sõitva Alexander Kristoffi siirdumisest UAE Team Emiratesi ridadesse on varem kirjutatud, kuid esmaspäeval sai üleminek ametlikuks, sest valitsev Euroopa meister läbis meditsiinilise ülevaatuse.

"Minu jaoks on tegemist tähtsa otsusega, sest see on minu profikarjääri jooksul alles teine kord meeskonda vahetada. Olen tuleviku osas enesekindel ja olen kindel, et üheskoos saavutame alates järgmise aasta kevadest suurepäraseid tulemusi," ütles 30-aastane Kristoff, kirjutab Spordipartner.