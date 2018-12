Valitsev Eesti meister Mari-Liis Mõttus teeb tegusid Belgias

Hiina on üks põhjuseid, miks ma lõpuks olen hetkel Belgias Cannibal Teami all sõitmas. Nimelt tutvusin Hiinas paari hollandlasega, kes olid nõus mind nende koduriigis võistluste ajal majutama. Lõpuks tekkiski mõte enne EM-i Hollandisse juba paar nädalat varem minna ning teha mõned UCI sõidud. Seal jäin ühele Belgia tiimile silma ja sain neilt pakkumise. Selle reisi jooksul olin saanud tuttavaks Cannibal team'i ühe eestvedajaga, kellelt uurisin arvamust tehtud pakkumise kohta. Tema arust polnud see diil midagi erilist ja ta otsustas uurida, mida oleks hoopis nende enda tiimil mulle pakkuda. Lõpuks saingi endale sobiva pakkumise ning teen kaasa enamus Belgias toimuvatel sõitudel, mis cyclo hooajal veel pakkuda on. Loomulikult tuleb teha mingi valik, kuna võistlusi on väga palju. Lisaks loodan osaleda veebruaris toimuvatel maailmameistrivõistlustel Taanis. Edasine plaan pole veel täpselt paigas, võtan päev korraga.

Mari-Liis Mõttuse järgmine start toimub juba 8. detsembril Essenis.