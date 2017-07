Väga uhke! Eestlane tegi Tour de France´il raja ääres pilti koos Prantsusmaa presidendiga

Tour de France´i eilsel mägisel etapil Alpides viibis aukülalisena kohal Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Mõistagi soovis president raja veerel suhelda ka rahvaga ja nii sai Eesti üks paremaid maastikurattureid Caspar Austa tehtud ajaloolise pildi.

Sinimustvalge lipuga poseeriv Prantsusmaa president on üsna haruldane vaatepilt, aga Austa tegi selle triki ära.

Rattur ise osales paari päeva eest Tour de France'i rahvasõidul ehk L’Étape du Tour'il ja jäi seejärel kohapeale võistlust jälgima.

„200 kilomeetrine teekond Briançonist Izoardini oli oma tõusudega päris karm. Sõit ise oli kokku 180 km, kuid osalejamedali said alles siis, kui finišitõusu mäest alla jõudsid. Saadud elamus on ülivinge, kõik see möll, jõhker rahvamass ning võimalus Tour de France'i 18. etapi rada ise läbi teha. Lisaks pole ma oma elus mitte kunagi nii tagant startinud, minu rinnanumber oli 11911,“ muljetas Prantsusmaal puhkust nautiv Austa. Kõigele lisaks on tehtud ka ühispilt Prantsusmaa presidendiga.

Huvitavaid seiku on Tour de France´i käigus juhtunud eestlastega veel. Näiteks profirattur Mihkel Räim avastas koos tiimikaaslastega televiisorist võistlust jälgides, et tema isa Riho möllab Touril raja ääres suur sinimustvalge lipp näpus.