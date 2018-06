VÄGA HÄSTI | Astana kinnitas, et Tanel Kangert sõidab Tour de France'il

Kangert on varasemalt Tour de France'il osalenud kolmel korral. Parim tulemus pärineb 2014. aastast, kus ta oli kokkuvõttes 20. Aasta hiljem sai ta 22. ja 2016. aastal 26. koha. Mulluse jõuproovi pidi ta trauma tõttu vahele jätma.

Lisaks Kangertile kuuluvad sel korral kaheksaliikmelisse Astana tiimi veel Omar Fraile, Magnus Cort, Jesper Hansen, Michael Valgren, Dmitri Gruzdev, Luis Leon Sanchez ja Jakob Fuglsang. Seega on Astana tiimis sel korral neli taanlast, kaks hispaanlast ning üks kasahh ja üks eestlane.

Rein Taaramäe tööandja DirectEnergie on lubanud Tour de France'i koosseisu teatada lähipäevadel.

8⃣ days left for the Tour de France, so today we proudly present our 8 riders for @LeTour !🇫🇷💥

We are happy with Tanel Kangert, who brought #AstanaProTeam another ITT title by winning the Estonian ITT Championships

