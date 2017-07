Väga andekas rattur tegi ootamatult tippspordiga pausi

Juunioride maailmameistrivõistluste grupisõidus kaks hõbemedalit võitnud Adrien Costa teatas ootamatult, et teda paeluvad elus uued väljakutsed ja otsustas tippspordist mõneks ajaks pausi teha.

"See oli väga raske otsus, kuid isiklikku arengut silmas pidades oli see parim valik," kinnitas mullusel Utah' velotuuril teise koha saanud mees, kirjutab Spordipartner.ee. "Unistan suurtest saavutustest rattaspordis, kuid minu vanuses on oluline aru saada, et aeg läheb ja halvim asi on see, kui piitsutan end tagant ja põlen läbi enne, kui valmis olen."

19-aastane ameeriklane pole võidu sõitnud alates aprillist, kui suri tiimikaaslane Chad Young.

"Kavatsen sel aastal Euroopas reisida ja õppida," lisas Costa, kes kuulub Axeon Hagens Bermani meeskonda.