Uus paljastus: 1996. aasta Atlanta olümpial võistelnud Hispaania koondis kasutas dopingut

Pilt on illustratiivne. Alejandro Valverde pärast dopinguproovi andmist

Eluaegset tegutsemiskeeldu kandev arst Luis García del Moral andis dopinguaineid ka 1996. aasta Atlanta olümpial võistelnud Hispaania trekiratturitele, kirjutab Hispaania ajaleht El País.

Del Moral töötas aastatel 1993-98 Hispaania trekikoondise meditsiinidirektorina ning tema sõnul anti hispaanlastele toona nii EPO-t, kasvuhormooni kui kortikosteroidi.

Hispaania trekiratturid Atlanta olümpial medalini ei jõudnud, kuid saavutasid kaks viiendat kohta.

Del Moralile määrati eluaegne arstina töötamise keeld Lance Armstrongi dopinguskandaali ajal. Hispaanlane töötas 1999.-2003. aastani Armstrongi kodumeeskonna US Postali juures ning aitas ameeriklasel dopingu abil esimesed Tour de France`i tiitlid võita.

Ajalehe El País käsutuses on materjalid 2016. aasta spordikohtu istungilt, kus kuulati US Postali mänedžeri Johan Bruyneeli juhtumi puhul üle ka Del Moral. Arst kinnitas seal, et aastatel 1993-98 kasutati Hispaania trekikoondises dopingut.

"Peamine oli EPO ja kasvuhormoon, aga tarvitati ka kortikosteroidi," rääkis arst ülekuulamisel. Ühtlasi kinnitas ta, et Hispaania Jalgrattaliidu juures oli ametis ka skandaalne dopinguarst Dr. Michele Ferrari.

El País avaldab imestust, et kuigi spordikohtu materjalid olid ka Hispaania ja maailma antidopingu agentuuride käsutuses, pole kumbki organisatsioon Del Morali ülestunnistuse järel ühtegi uurimist algatanud.