Uurimisraporti järeldus: Team Sky ja Bradley Wiggins kasutasid eriloaga saadud medikamenti sportliku eelise saamiseks

Maailma rahakaim jalgratta profimeeskond Team Sky ja nende kunagine liider Bradley Wiggins vajuvad üha rõhuvamalt süüdistuse küüsi.

Tegi ei ole millegi muu, kui dopingusüüdistustega.

Suurbritannias täna avaldatud DCMS uurimisraporti järeldused kõnelevad seda keelt, et Wiggins kasutas erilubade (TUE - Therapeutic Use Exemption) alusel saadud medikamente, mitte tervisehäirete raviks, vaid pigem sportliku eelise saamiseks.

2016. aastal häkiti Maailma antidopingu agentuuri (WADA) andmebaasi ja ilmsiks tulid Wigginsile väljastatud eriload kortikosteroidi (aine triamtsinoloon) süstide saamiseks. Neid süste sai Wiggins kolm korda ja alati suurtuuride eel. Rattur ise ja meeskond on põhjendanud seda astmahaiguse leevendamise vajadusega.

Kortikosteroidide kasutamisega kaasneb organismist vee väljaviimise efekt, mis võimaldab kaotada kaalu ja mägede ületamisel annab see otsese eelise. Uurimisraporti kohaselt viitavad tõendid sellele, et erilubade alusel saadud medikamente kasutati just nimelt sportliku eelise saamiseks, mitte hädavajalikuks raviks.

Esimese briti ratturina võitis Wiggins 2012. aastal Tour de France´i ja ka toona sai ta eriloa alusel tuuri eel kostikosteroidi süsti.