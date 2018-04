Uurimise all olev Froome tuleb Girol üle kaheksa aasta starti

Sky profimeeskond nimetas Chris Froome'i Giro d'Italiasse sõitvasse koosseisu, kuigi britt on hetkel dopingujuhtumi tõttu uurimise all.

32-aastase Froome'i dopinguproov näitas mullusel Vueltal kaks korda lubatust suuremat astmaravimi salbutamooli tarvitamist. Froome ise on teadlikku dopingutarvitamist eitanud ja talle pole ka ajutist võistluskeeldu määratud, vahendab ERR Sport.

Eelmisel kuul tunnistas rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI president David Lappartient, et Froome'i juhtum on väga keeruline ja seetõttu ei jõua kohus tõenäoliselt otsusele enne Giro d'Italia algust. "Mõlemal osapoolel on väga head advokaadid. Juhtum on keerulisem kui tavaliselt," ütles UCI president Cyclingnewsile.

Giro d'Italial stardib ta kaheksa aasta pikkuse pausi järel. See on ka ainus kolmest suurtuurist, mida Froome pole võitnud.